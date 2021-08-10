Напився і валізою прикинувся: у Шереметьєво чоловік намагався здатися в багаж і застряг у сканері

"Людина-валіза" дорогою до сканера декілька разів падала і втрачала кросівок / Соцмережі

В аеропорту Шереметьєво в Москва трапився курйозний випадок. Чоловік, ймовірно, в стані алкогольного сп'яніння, здійснив спробу потрапити на аеродром стрічками для багажу. Проїхавши декілька "маршрутів" він відправився до пристрою для сканування багажу, де і застряг. Невдалого туриста довелося витягувати за допомогою поліцейських.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, точно невідомо, яким рейсом мав намір летіти чоловік, який прикинувся валізою і відправився стрічками. Однак вказується, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

На відео видно, як чоловік з рюкзаком, проїжджаючи стрічкою, встиг декілька разів впасти і втратити кросівок. Кінцевим його маршрутом став апарат для сканування багажу – в ньому він і застряг, а вибратися вдалося вже за допомогою поліцейських. Правоохоронці забрали його до відділення поліції.

Нагадаємо, раніше 52-річна російська туристка, що летіла з Туреччини рейсом Бодрум-Москва, потрапила в скандал. Жінка запалила сигарету прямо в літаку, що було зафіксовано очевидцями на відео. Втім, сама вона заперечує, що палила, і звинуватила поліцію і лікаря в нападі.

А от у Харкові жінка не хотіла вдягати захисну маску. Через це виліт літака до Анталії затримався на 30 хвилин. Близько 100 пасажирів очікували, коли вона все ж таки одягне маску, і літак зможе відправитися своїм маршрутом.