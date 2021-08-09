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Напился и чемоданом притворился: в Шереметьево мужчина пытался сдаться в багаж и застрял в сканере

9 августа 2021, 10:42
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Путешествие пассажира подшофе завершилось, так и не начавшись.

чемодан
"Человек-чемодан" по пути к сканеру несколько раз падал и терял кроссовок / Соцсети

В аэропорту Шереметьево в Москве случился курьезный случай. Мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, осуществил попытку попасть на аэродром по лентам для багажа. Проехав пару "маршрутов" он отправился к устройству для сканирования багажа, где и застрял. Неудавшегося туриста пришлось извлекать при помощи полицейских.

Как сообщает Telegram-канал Baza, точно неизвестно, каким рейсом намеревался лететь мужчина, который прикинулся чемоданом и отправился по лентам. Однако указывается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На видео видно, как мужчина с рюкзаком, проезжая по ленте, успел несколько раз упасть и потерять кроссовок. Конечным его маршрутом стал аппарат для сканирования багажа – в нем он и застрял, а выбраться удалось уже при помощи полицейских. Правоохранители забрали его в отделение полиции.

Напомним, ранее 52-летняя российская туристка, летевшая из Турции рейсом Бодрум – Москва, попала в скандал. Женщина закурила сигарету прямо в самолете, что было зафиксировано очевидцами на видео. Впрочем, сама она отрицает, что курила, и обвинила полицию и врача в нападении.

А вот в Харькове женщина не хотела надевать защитную маску. Из-за этого вылет самолета в Анталию задержался на 30 минут. Около 100 пассажиров ожидали, когда она все-таки наденет маску, и самолет сможет отправиться своим маршрутом.

Шереметьево происшествие новости Москвы
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