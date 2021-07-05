Не поділили Крим: у Польщі українець зарізав свого співвітчизника на очах у білорусів

Українці сперечалися про приналежність Кримського півострова / Depositphotos

У польському місті Білосток сталося жорстоке вбивство українського заробітчанина. Трагедія жахлива ще й тим, що у скоєнні злочину підозрюють "земляка" жертви - іншого українця.

Як пише Kurier Poranny, між чоловіками розгорілася суперечка про приналежність окупованого Криму.

Відомо, що група з чотирьох іноземців приїхала до Польщі для працевлаштування в будівельній компанії. Робітники оселилися в будинку в Білостоці. Сусіди стверджують, що раніше проблем між заробітчанами не виникало. Однак увечері 2 липня місцева поліція прибула в цей будинок за викликом про виявлений труп, яким виявився 48-річний українець.

За попередніми даними, він помер через ножові поранення. На момент приїзду копів у будинку були ще двоє білорусів. Правоохоронці почали шукати четвертого мешканця, якого відразу запідозрили у вбивстві, оскільки він зник з місця події.

Незабаром його в стані алкогольного сп'яніння затримали в кущах біля будинку.

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"У неділю 41-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні вбивства", - повідомили в місцевій прокуратурі.

Тепер затриманому загрожує тюремне ув'язнення терміном від 8 до 25 років. Є ймовірність довічного ув'язнення. Свою провину підозрюваний поки не визнав, проте свідки злочину у своїх свідченнях вказали саме на нього. Крім цього, на його одязі виявлені сліди крові. Сам затриманий каже, що не пам'ятає подію, оскільки був п'яний.

При цьому ЗМІ пишуть, що підозрюваний приїхав в Білосток пізніше всіх, а покійний українець мав його працевлаштувати.

У понеділок, 5 липня, суд заарештував підозрюваного строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше в Польщі окружний суд Познані почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.

31-річна на той момент українка приїхала до Польщі на заробітки в місто Стеншів, залишивши вдома 10-річного сина і батьків. Вже через 2 тижні після цього вона скоїла вбивство. Жінка переконує-вбивати не хотіла, це був самозахист від співвітчизника, який почав до неї чіплятися.

Обвинувачена розповіла, що в той день у неї був вихідний, тому додому повернулася пізно. Однак там її з криками зустрів громадянин України, який також проживав у цьому ж будинку, і почав бити її.