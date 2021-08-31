"Не пробачимо та помстимося": Байден різко звернувся до ворогів США

Джо Байден звернувся до ворогів США / Фото Reuters

Лідер американців Джо Байден під час свого сьогоднішнього виступу різко звернувся до ворогів країни. За його словами, США змусять пошкодувати всіх, хто хоча б якось їм зашкодить.

"Я хочу заявити всім, хто хоче завдати шкоди Америці, хто хоче проводити проти нас теракти. Знайте, США ніколи не пробачать і не забудуть таких дій. Ми змусимо вас заплатити", - заявив лідер США під час свого виступу.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували Американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

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25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоб скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи - загинули 72 людини, в тому числі 13 американських військовослужбовців. Ще мінімум 158 осіб отримали поранення.