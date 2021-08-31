"Не простим и отомстим": Байден резко обратился ко врагам США

Джо Байден обратился к врагам США / Фото Reuters

Лидер американцев Джо Байден во время своего сегодняшнего выступления резко обратился к врагам страны. По его словам, США заставят пожалеть всех, кто хоть как-то им навредит.

"Я хочу заявить всем, кто хочет вреда Америке, кто хочет проводить против нас теракты. Знайте, США никогда не простят и не забудут таких действий. Мы заставим вас заплатить", - заявил лидер США во время своего выступления.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

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25 августа стало известно, что президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы - погибли 72 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Еще минимум 158 человек получили ранения.