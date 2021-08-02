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Жодних планів щодо зупинки СП-2: ФРН не вдарить по трубі, навіть якщо РФ піде в атаку - Bloomberg

2 серпня 2021, 14:30

Політичний клас і еліти Німеччини практично в повному складі підтримують проект Північний потік-2, пишуть американські журналісти.

Німеччина
Німеччина підтримує проект Північний потік-2, - ЗМІ / Фото: УНІАН

ФРН не має наміру зупиняти прокачування газу через російський трубопровід Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія здійснить спробу використовувати трубу в якості політичної зброї. За такого сценарію Німеччина виступить з ініціативою розширення санкцій проти Москви на рівні Євросоюзу. Позиція Берліна не зміниться навіть після відставки канцлерки Ангели Меркель.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників серед німецьких чиновників, якщо Росія спробує використати СП-2 у якості "зброї", Німеччина не ризикне зупинити роботу трубопроводу.

читайте такожШантаж Європи через Північний потік-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газуВідзначається, що прямого удару, який міг би торкнутися зв'язку Росії і Німеччини в газовій сфері, не буде. Замість цього Берлін виступить за розширення антиросійських санкцій на рівні Євросоюзу.

Крім того, співрозмовники видання підкреслили, що позиція Німеччини щодо Росії і Північного потоку-2 навряд чи зміниться навіть після призначення нового канцлера замість Ангели Меркель. Німецькі політики повністю підтримують трубопровід, за винятком Партії зелених.

Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський на початку липня вимагав від Заходу зупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Гарант попереджав, що запуск газопроводу стане ударом по безпеці української держави.

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Можливий наступник Меркель, кандидат на пост канцлера Німеччини Армін Лашет казав, що ЄС може відключити Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія використовуватиме газопровід в якості зброї проти України.

Колишній глава МЗС Костянтин Грищенко вважає, що у ФРН можуть відкласти запуск СП-2 на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим німецьким канцлером стане представник Партії зелених.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Декларація передбачає, що Німеччина забезпечить санкції проти Росії у тому випадку, якщо Москва піде на нову агресію щодо Києва. Також Берлін повинен вирішити питання продовження контракту на транзит газу через Україну ще на 10 років.

У Офісі президента України розкритикували угоду Вашингтона і Берліна щодо СП-2. За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, документ нічого не гарантує Києву. Тому на Банковій пообіцяли продовжувати боротьбу проти російського газопроводу.

новини Росії новини Німеччини Північний потік-2
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