Нове загострення в Секторі Гази: Ізраїль завдав ударів по об'єктах бойовиків

Армія Ізраїлю заявила про відновлення ударів по об'єктах ХАМАС / Фото Reuters

У ніч на 16 червня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по об'єктах в Секторі Гази. Винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС. Атака стала відповіддю на пуски із Сектора Гази в бік ізраїльських населених пунктів повітряних куль з вибухівкою. Через дії палестинської сторони на півдні Ізраїлю спалахнули 20 пожеж.

Як повідомляє пресслужба ізраїльської армії в Twitter, військові комплекси ХАМАС, по яких були нанесені удари, служили таборами і місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Гази.

"Армія оборони Ізраїлю готова до будь - якого сценарію, включаючи відновлення бойових дій, у відповідь на триваючі терористичні дії з Сектора Гази", - заявили ізраїльські військові.

Представник ХАМАС підтвердив ізраїльську атаку. Він заявив, що палестинці продовжуватимуть чинити "хоробрий опір і захищати свої права та священні місця" в Єрусалимі.

читайте такожЕкономіст розповів, чому відбулося загострення між Ізраїлем і Палестиною

Зазначимо, це перший спалах конфлікту між Ізраїлем і палестинською бойовою групою ХАМАС після припинення вогню 21 травня.

Перед цим запеклі бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС тривали 11 днів.

Після закінчення боїв ХАМАС попереджав, що може відновити їх у відповідь на марш єврейських ультранаціоналістів.

Пізніше ізраїльське податкове управління оцінило прямий збиток від ракетних обстрілів і вандалізму під час конфлікту з палестинськими угрупованнями. Так, збиток склав близько 77 мільйонів доларів (250 млн шекелів).