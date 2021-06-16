Нове загострення в Секторі Гази: Ізраїль завдав ударів по об'єктах бойовиків

Ізраїльські винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС. Комплекси служили таборами та місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Гази.
У ніч на 16 червня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по об'єктах в Секторі Гази. Винищувачі атакували військові комплекси ХАМАС. Атака стала відповіддю на пуски із Сектора Гази в бік ізраїльських населених пунктів повітряних куль з вибухівкою. Через дії палестинської сторони на півдні Ізраїлю спалахнули 20 пожеж.
Як повідомляє пресслужба ізраїльської армії в Twitter, військові комплекси ХАМАС, по яких були нанесені удари, служили таборами і місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Гази.
"Армія оборони Ізраїлю готова до будь - якого сценарію, включаючи відновлення бойових дій, у відповідь на триваючі терористичні дії з Сектора Гази", - заявили ізраїльські військові.
Представник ХАМАС підтвердив ізраїльську атаку. Він заявив, що палестинці продовжуватимуть чинити "хоробрий опір і захищати свої права та священні місця" в Єрусалимі.
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Зазначимо, це перший спалах конфлікту між Ізраїлем і палестинською бойовою групою ХАМАС після припинення вогню 21 травня.
Перед цим запеклі бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС тривали 11 днів.
Після закінчення боїв ХАМАС попереджав, що може відновити їх у відповідь на марш єврейських ультранаціоналістів.
Пізніше ізраїльське податкове управління оцінило прямий збиток від ракетних обстрілів і вандалізму під час конфлікту з палестинськими угрупованнями. Так, збиток склав близько 77 мільйонів доларів (250 млн шекелів).
ХАМАС
Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.
ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.
У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.