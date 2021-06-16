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Новое обострение в Секторе Газа: Израиль нанес удары по объектам боевиков

16 июня 2021, 06:36
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Израильские истребители атаковали военные комплексы ХАМАС. Комплексы служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы.

Израиль обстрел
Армия Израиля заявила о возобновлении ударов по объектам ХАМАС / Фото Reuters

В ночь на 16 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС. Атака стала ответом на пуски из Сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров со взрывчаткой. Из-за действий палестинской стороны на Юге Израиля вспыхнули 20 пожаров.

Как сообщает пресс-служа израильской армии в Twitter, военные комплексы ХАМАС, по которым были нанесены удары, служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы.

"Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из Сектора Газа", - заявили израильские военные.

Представитель ХАМАС подтвердил израильскую атаку. Он заявил, что палестинцы будут продолжать оказывать "храброе сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

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Отметим, это первая вспышка конфликта между Израилем и палестинской боевой группой ХАМАС после прекращения огня 21 мая.

Перед этим ожесточенные боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАС продолжались 11 дней.

После окончания боев ХАМАС предупреждал, что может возобновить их в ответ на марш еврейских ультранационалистов.

Позже израильское налоговое управление оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма во время конфликта с палестинскими группировками. Так, ущерб составил около 77 миллионов долларов (250 млн шекелей).

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Палестина сектор Газа ХАМАС новости Израиля
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