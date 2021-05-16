Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС: опубликовано видео

Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС / Фото Reuters

Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС. Самый крупный с 2014 года конфликт идет уже седьмой день. Премьер-министр Израиля пообещал наносить удары "столько, сколько потребуется".

"Сегодня вечером ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет. Операторы нашей системы воздушной обороны помогают защищать небо Израиля и его жителей", - говорилось в ночном сообщении Армии обороны Израиля, сообщает BBC.

Жители Тель-Авива и Беэр-Шевы снова были вынуждены укрываться в бомбоубежищах после того, как услышали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пять ракет были перехвачены системой "Железный купол" над Беэр-Шевой, семь упали на открытой местности, уточнила телекомпания "Кан".

Около 55 ракет было выпущено по Тель-Авиву и центральной части страны в ходе ночного обстрела со стороны ХАМАС, заявил утром представитель Армии обороны Израиля.

Палестинские СМИ в свою очередь сообщили, что ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли интенсивные авиаудары по многочисленным целям в секторе Газа. Это произошло вскоре после широкомасштабного ракетного обстрела центральной и южной части Израиля, пишет Times of Israel.

По данным израильского портала Walla, за час израильская авиация нанесла более 100 авиаударов - в основном по северной и центральной частям сектора Газа.

В результате одного из ударов был взорван дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно. Утром Армия обороны Израиля опубликовала кадры взрыва дома.

Власти контролируемого ХАМАС сектора Газа сообщили в воскресенье о гибели 174 палестинцев в ходе нынешней израильской военной операции. По сообщению израильских СМИ, в Газе утверждают, что 47 из погибших - дети.

Кроме того, по подсчетам ХАМАС, еще 1,2 тыс. палестинцев получили ранения.

В то же время Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

Реакция Европы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое число жертв среди гражданского населения, я созываю экстренное заседание... Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - высказался Боррель на своей странице в Twitter.

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее: