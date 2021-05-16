УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС: опубликовано видео

16 мая 2021, 13:21

Израиль и боевики ХАМАС бомбят друг друга - самый крупный с 2014 года конфликт идет уже седьмой день.

ракеты, Израиль, Сектор Газа
Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС / Фото Reuters

Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС. Самый крупный с 2014 года конфликт идет уже седьмой день. Премьер-министр Израиля пообещал наносить удары "столько, сколько потребуется".

"Сегодня вечером ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет. Операторы нашей системы воздушной обороны помогают защищать небо Израиля и его жителей", - говорилось в ночном сообщении Армии обороны Израиля, сообщает BBC.

Жители Тель-Авива и Беэр-Шевы снова были вынуждены укрываться в бомбоубежищах после того, как услышали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пять ракет были перехвачены системой "Железный купол" над Беэр-Шевой, семь упали на открытой местности, уточнила телекомпания "Кан".

Около 55 ракет было выпущено по Тель-Авиву и центральной части страны в ходе ночного обстрела со стороны ХАМАС, заявил утром представитель Армии обороны Израиля.

Палестинские СМИ в свою очередь сообщили, что ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли интенсивные авиаудары по многочисленным целям в секторе Газа. Это произошло вскоре после широкомасштабного ракетного обстрела центральной и южной части Израиля, пишет Times of Israel.

По данным израильского портала Walla, за час израильская авиация нанесла более 100 авиаударов - в основном по северной и центральной частям сектора Газа.

В результате одного из ударов был взорван дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно. Утром Армия обороны Израиля опубликовала кадры взрыва дома.

Власти контролируемого ХАМАС сектора Газа сообщили в воскресенье о гибели 174 палестинцев в ходе нынешней израильской военной операции. По сообщению израильских СМИ, в Газе утверждают, что 47 из погибших - дети.

Кроме того, по подсчетам ХАМАС, еще 1,2 тыс. палестинцев получили ранения.

В то же время Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

Реакция Европы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое число жертв среди гражданского населения, я созываю экстренное заседание... Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - высказался Боррель на своей странице в Twitter.

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:

  • 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
  • Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
  • С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
  • 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущеных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.
  • 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.

сектор Газа ХАМАС новости Израиля
Сейчас вы просматриваете новость «Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС: опубликовано видео». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країниДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни "Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭСУченые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС Какие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответКакие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответ Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующимЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим

Последние новости

13:55
Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях
13:54
Взрыв в Харькове уничтожил самую высокую часть элеватора Видео
13:22
Square Enix рассказала о деталях масштабного дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV Видео
13:21
Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС: опубликовано видео Видео
13:17
Украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе Видео
Реклама
13:12
"Киевляне, наслаждайтесь днем": синоптик предупредила о погодном "перевороте" Видео
13:10
Кулеба раскрыл планы НАТО в случае военного вторжения РФ в Украину Видео
12:37
Ольга Цибульская ответила на слухи о схожести сына с Дзидзьо Видео
12:36
"Брехливая пропага*дония": в Сети отреагировали на фейк о "нацистах" из Киева Видео
12:35
Гороскоп на завтра 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость Видео
12:20
Разработчики Dying Light 2 поделились новыми подробностями будущего релиза Видео
12:14
Андре Тан стал холостяком: что привело к разводу Видео
12:04
Анна Ризадинова призналась, как они общаются с разыскиваемым в Украине Онищенко Видео
12:03
Путин не будет спасать своего кума Медведчука - политолог Видео
11:43
Соратник Медведчука сделал жесткое заявление в адрес Данилова и пригрозил ему тюрьмой Видео
11:42
В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит Фото Видео
11:14
Украина из-за цинизма России засекретила список участников Крымской платформы Видео
11:07
Встреча Байдена и Путина: экс-министр предупредил, что грозит Украине Видео
10:57
Гороскоп на 16 мая 2021 для всех знаков Зодиака: над кем навис проигрыш Видео
10:23
Украину накроют грозы, и в трех областях будет почти +30 – синоптик Видео
Реклама
10:10
Слабость Кремля становится все более заметной мнение
10:00
Инфекционист рассказала, как украинские врачи губят пациентов с COVID-19 Видео
09:38
Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съесть
09:19
В Госдуме России возмутились реакцией Европы на "оглушительный щелбан" Медведчуку Видео
09:11
"Круче, чем путлерюгенд": новые видео "победобесия" в России взорвали Сеть Видео
08:22
Коронавирус в Украине за сутки выявили у 3,5 тысячи человек, но госпитализаций туча Видео
07:55
"Угроза не миновала": Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот Видео
07:27
Московская студентка продала девственность за "липовый" iPhone
07:12
Как 40 лет назад: синоптик рассказала о погоде в Украине в конце мая Видео
06:34
Из Медведчука будут лепить украинского Нельсона Манделу мнение
06:24
Эксперт объяснил, почему отключение РФ от SWIFT станет ударом для Украины и Запада Видео
06:05
Настоящего лета пока не будет: синоптик уточнил прогноз погоды до конца мая Видео
06:02
Туника официально вернулась в моду: она станет находкой для весны-лета 2021 Фото Видео
05:31
Тюрьма или бегство: эксперт объяснил неизбежность краха Медведчука Видео
05:24
У Авакова оценили вероятность побега Медведчука из Украины Видео
05:03
Ученые рассказали, как жилье может влиять на здоровье Видео
03:51
Кива отличился новым перлом, сравнив себя с Галилеем и Коперником Видео
03:04
Бомба замедленного действия: названа опасность детских смесей
00:55
Поздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супруги
00:19
В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину Видео
Реклама
15 мая, суббота
23:46
Эксперт рассказала, какими будут цены на черешню и абрикосы в Украине Видео
23:11
Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС массово приостанавливают продажу топлива Видео
22:56
Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма Видео
22:17
Ситуация в Израиле и Палестине обостряется: Байден срочно позвонил Нетаньяху Видео
22:05
В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам Видео
21:26
На Украину надвигаются сильные ливни и жара Видео
21:24
Бутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина Видео
20:51
Под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов Видео
20:34
В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука Видео
20:22
У Авакова оценили сценарий военной атаки РФ на Украину в случае приговора Медведчуку Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять