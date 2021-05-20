Израиль и ХАМАС достигли важного соглашения

ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня / Фото Reuters

Группировка ХАМАС в четверг, 20 мая, заявила о том, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня, сообщает издание The Times of Israel.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа, пишет The Jerusalem Post.

Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

По данным израильского 12-го канала, прекращение огня может вступить в силу со 2 ночи пятницы, 21 мая.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что ожидает прекращения огня между Израилем и сектором Газы в течение дня, но предупредил, что движения не хватает ракет", пишет Associated Press.

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской

После удара израильских ВВС президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС.

Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта.

17 мая стало известно, что за неделю из сектора Газа запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.