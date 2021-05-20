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Израиль и ХАМАС достигли важного соглашения

20 мая 2021, 23:00
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Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

Израиль, обстрел
ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня / Фото Reuters

Группировка ХАМАС в четверг, 20 мая, заявила о том, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня, сообщает издание The Times of Israel.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа, пишет The Jerusalem Post.

Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

По данным израильского 12-го канала, прекращение огня может вступить в силу со 2 ночи пятницы, 21 мая.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что ожидает прекращения огня между Израилем и сектором Газы в течение дня, но предупредил, что движения не хватает ракет", пишет Associated Press.

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

Сектор Газа

Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия.

Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами.

В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.

перемирие ХАМАС новости Израиля
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