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Ситуация в Израиле и Палестине обостряется: Байден срочно позвонил Нетаньяху

15 мая 2021, 22:17

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа после удара Израиля по высотке.

Израиль, обстрел
Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа / Фото Reuters

После удара израильских ВВС по высотному зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа, президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля, Нетаньяху подчеркнул, что военные делают все, чтобы не причинить вреда гражданским.

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в Секторе Газа и о том, какие шаги в будущем он планирует там предпринять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля на самозащиту. Премьер также подчеркнул в разговоре, что израильские военные делают все, чтобы "не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам".

По его словам, об ударах население предупреждают заранее и дают время на то, чтобы покинуть зоны их нанесения.

"Доказательством этого является то, что в высотных зданиях, где есть террористические объекты, атакованных ЦАХАЛом, их жителям дается время на эвакуацию", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается и о переговорах Байдена с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Байдена, были обсуждены последние события в регионе", - написал член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Хусейн эш-Шейх в Twitter.

Напомним, 15 мая ВВС Израиля нанесли удар ракетный по высотному зданию "Аль-Джаля", где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.

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Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Израиль Палестина сектор Газа Джо Байден
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