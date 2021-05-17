"Бессмысленное кровопролитие": ХАМАС выпустил в сторону Израиля рекордное число ракет в истории страны

Ночью и утром 17 мая истребители Армии обороны Израиля возобновили обстрел террористических целей в секторе Газа / Фото Reuters

За последнюю неделю из сектора Газа, который контролируется боевиками ХАМАС, запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.

Как сообщает в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), это самая высокая ежедневная частота ракетного обстрела, с которой Израиль сталкивался за всю историю страны.

В ЦАХАЛ добавили, что "угроза реальна", и миллионы граждан сейчас "живут под огнем".

"Мы продолжим защищаться", — добавили израильские военные.

Тем временем в ночь на понедельник, 17 мая, истребители Армии обороны Израиля возобновили обстрел террористических целей в секторе Газа. Местные источники утверждают, что в ходе атаки на анклав сброшено как минимум 70 бомб массой 500 кг.

Израиль возобновил обстрелы сектора Газа / Фото Reuters

По данным израильских военных, радикальное Исламское движение сопротивления "специально скрывает военные цели в жилых домах и жилых районах".

"ХАМАС подвергает опасности своих собственных мирных жителей; мы стремимся минимизировать вред для всех мирных жителей", — генштаб ЦАХАЛа сообщил в Twitter.

Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииКак уточняет The Associated Press, израильские военные самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким точкам города Газа утром в понедельник. По данным издания, взрывы сотрясали город с севера на юг в течение 10 минут. Атака была более мощной и длилась дольше, чем серия авиаударов, нанесенных сутками ранее, когда погибли 42 палестинца.

В свою очередь, местные СМИ о жертвах не пишут, отмечается, что среди пораженных целей оказалась главная прибрежная дорога к западу от города, а также объекты безопасности и открытые пространства. Также повреждена линия, питающая электроэнергией от единственной электростанции большую часть южной Газы.

Реакция ООН на обострение на Ближнем востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить боевые действия. Он отметил, что это самая серьезная эскалация" за последние годы между сектором Газа и Израилем.

"Нынешние боевые действия ужасают. Борьба должна немедленно прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - говорится в заявлении генсека ООН.

Читайте такжеЧем закончится конфликт Израиля и Палестины: эксперт дал прогнозГутерриш выразил сожаление из-за гибели израильтян и осудил нападение на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли десять человек, в том числе восемь детей, а также "уничтожение офисов СМИ в Газе".

"Этот бессмысленный цикл кровопролития, террора и разрушения должен немедленно прекратиться. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право и международное право прав человека. Статус-кво святых местах необходимо поддерживать и уважать", — добавил он и призвал стороны к переговорам.

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