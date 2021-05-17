"Бессмысленное кровопролитие": ХАМАС выпустил в сторону Израиля рекордное число ракет в истории страны

Конфликт на Ближнем Востоке не утихает. Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными ударами.
За последнюю неделю из сектора Газа, который контролируется боевиками ХАМАС, запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.
Как сообщает в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), это самая высокая ежедневная частота ракетного обстрела, с которой Израиль сталкивался за всю историю страны.
В ЦАХАЛ добавили, что "угроза реальна", и миллионы граждан сейчас "живут под огнем".
"Мы продолжим защищаться", — добавили израильские военные.
Тем временем в ночь на понедельник, 17 мая, истребители Армии обороны Израиля возобновили обстрел террористических целей в секторе Газа. Местные источники утверждают, что в ходе атаки на анклав сброшено как минимум 70 бомб массой 500 кг.
По данным израильских военных, радикальное Исламское движение сопротивления "специально скрывает военные цели в жилых домах и жилых районах".
"ХАМАС подвергает опасности своих собственных мирных жителей; мы стремимся минимизировать вред для всех мирных жителей", — генштаб ЦАХАЛа сообщил в Twitter.
Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииКак уточняет The Associated Press, израильские военные самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким точкам города Газа утром в понедельник. По данным издания, взрывы сотрясали город с севера на юг в течение 10 минут. Атака была более мощной и длилась дольше, чем серия авиаударов, нанесенных сутками ранее, когда погибли 42 палестинца.
В свою очередь, местные СМИ о жертвах не пишут, отмечается, что среди пораженных целей оказалась главная прибрежная дорога к западу от города, а также объекты безопасности и открытые пространства. Также повреждена линия, питающая электроэнергией от единственной электростанции большую часть южной Газы.
Реакция ООН на обострение на Ближнем востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить боевые действия. Он отметил, что это самая серьезная эскалация" за последние годы между сектором Газа и Израилем.
"Нынешние боевые действия ужасают. Борьба должна немедленно прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - говорится в заявлении генсека ООН.
Читайте такжеЧем закончится конфликт Израиля и Палестины: эксперт дал прогнозГутерриш выразил сожаление из-за гибели израильтян и осудил нападение на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли десять человек, в том числе восемь детей, а также "уничтожение офисов СМИ в Газе".
"Этот бессмысленный цикл кровопролития, террора и разрушения должен немедленно прекратиться. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право и международное право прав человека. Статус-кво святых местах необходимо поддерживать и уважать", — добавил он и призвал стороны к переговорам.
Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:
- В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.
- После удара израильских ВВС президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.
- Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС.
- Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта.