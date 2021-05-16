ХАМАС бомбит Израиль рекордным количеством ракет

Обстрелы Израиля из Сектора Газа / Фото Reuters

Из Сектора Газа за дни обострения конфликта было выпущено по Израилю 2900 ракет.

Как сообщает армия обороны Израиля заявила, что люди подвергаются нападению, но их продолжат защищать.

"Это убытки, причиненные израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", — подчеркивается в сообщении.

Глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что десять человек погибли с 10 мая из-за ракетных обстрелов из Сектора Газа.

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"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", — рассказал он.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск призвал к спокойствию на землях Израиля и Секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых.

По его словам, эскалация насилия грозит перерасти "в спираль смерти и разрушения".

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