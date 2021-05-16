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ХАМАС бомбит Израиль рекордным количеством ракет

16 мая 2021, 18:41

Из Газы по Израилю выпустили уже 2900 ракет, одна из них попала в квартиру.

Израиль
Обстрелы Израиля из Сектора Газа / Фото Reuters

Из Сектора Газа за дни обострения конфликта было выпущено по Израилю 2900 ракет.

Как сообщает армия обороны Израиля заявила, что люди подвергаются нападению, но их продолжат защищать.

"Это убытки, причиненные израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", — подчеркивается в сообщении.

Глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что десять человек погибли с 10 мая из-за ракетных обстрелов из Сектора Газа.

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"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", — рассказал он.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск призвал к спокойствию на землях Израиля и Секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых.

По его словам, эскалация насилия грозит перерасти "в спираль смерти и разрушения".

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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