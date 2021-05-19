Израилю и ХАМАСу предложили заключить перемирие: известна реакция сторон конфликта

В ночь на 19 мая состоялся очередной обстрел южных и центральных районов Израиля из сектора Газа / Фото Reuters

Египет через частные каналы предложил Израилю и боевикам группировки ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планировалось, что оно должно вступить в силу в четверг, 20 мая, в 6 часов утра.

Издание The Times Of Israel писало со ссылкой на палестинские источники, что ХАМАС якобы согласился на предложение. Однако позже эту информацию опроверг член политбюро движения Иззат ар-Решек.

"Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто", — написал ар-Решек в Twitter.

Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударах по объектам в секторе Газа за 18 мая. Сообщается, что был атакован дом главы исследовательского подразделения разведки ХАМАС в Джабалии. Кроме того, было уничтожено убежище заместителя командира батальона Мизрахи в Хан-Юнисе.

Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииТакже бомбардировке подверглось здание в Рафахе, принадлежащее полевому командиру группировки Ясиру Шейху Элиаду, и нанесен удар по дому Мухуммада аль-Наджара — командира батальона в Хан-Юнисе. Израильтяне утверждают, что все пораженные цели использовались ХАМАС в военных целях.

В ночь на 19 мая состоялся очередной обстрел южных и центральных районов Израиля из сектора Газа, передает телеграм-канал Рыбарь. Сирены воздушной тревоги были слышны в Ашкелоне и Ашдоде. Выпущенные из сектора Газа ракеты перехватывал Железный купол.

t.me/rybar

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.

После удара израильских ВВС президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС.

Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта.

17 мая стало известно, что за неделю из сектора Газа запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.