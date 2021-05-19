Израилю и ХАМАСу предложили заключить перемирие: известна реакция сторон конфликта

Предполагалось, что огонь должен прекратиться с шести часов утра в четверг, 20 мая. С таким предложением выступил Египет.
Египет через частные каналы предложил Израилю и боевикам группировки ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планировалось, что оно должно вступить в силу в четверг, 20 мая, в 6 часов утра.
Издание The Times Of Israel писало со ссылкой на палестинские источники, что ХАМАС якобы согласился на предложение. Однако позже эту информацию опроверг член политбюро движения Иззат ар-Решек.
"Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто", — написал ар-Решек в Twitter.
Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.
Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударах по объектам в секторе Газа за 18 мая. Сообщается, что был атакован дом главы исследовательского подразделения разведки ХАМАС в Джабалии. Кроме того, было уничтожено убежище заместителя командира батальона Мизрахи в Хан-Юнисе.
Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииТакже бомбардировке подверглось здание в Рафахе, принадлежащее полевому командиру группировки Ясиру Шейху Элиаду, и нанесен удар по дому Мухуммада аль-Наджара — командира батальона в Хан-Юнисе. Израильтяне утверждают, что все пораженные цели использовались ХАМАС в военных целях.
В ночь на 19 мая состоялся очередной обстрел южных и центральных районов Израиля из сектора Газа, передает телеграм-канал Рыбарь. Сирены воздушной тревоги были слышны в Ашкелоне и Ашдоде. Выпущенные из сектора Газа ракеты перехватывал Железный купол.
Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:
- В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.
- После удара израильских ВВС президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.
- Боевики ХАМАС в ночь на воскресенье продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС.
- Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта.
- 17 мая стало известно, что за неделю из сектора Газа запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.
Сектор Газа
Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия.
Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами.
В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.