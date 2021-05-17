Израиль атаковал и мощно ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему сектору Газа.
В понедельник, 17 мая, израильские истребители нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.
"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере сектора Газа. Оперативный штаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Речь идет о ключевой инфраструктуре ХАМАСа, откуда вела свою деятельность военная разведка группировки.
Кроме того, истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему сектору Газа, которые использовались как штабы террористов.
Военные заявили, что "перед нанесением удара армия заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации с места".
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"Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, с тем чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению во время своей оперативной деятельности", - указали в пресс-службе.
Боевики ХАМАС выдвинули ультиматум
Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы. Взамен боевики требуют:
- израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;
- отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;
- освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.
Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:
- С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
- Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
- Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
- ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.