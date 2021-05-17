Израиль атаковал и мощно ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес мощный удар / Reuters

В понедельник, 17 мая, израильские истребители нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере сектора Газа. Оперативный штаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Речь идет о ключевой инфраструктуре ХАМАСа, откуда вела свою деятельность военная разведка группировки.

Кроме того, истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему сектору Газа, которые использовались как штабы террористов.

Военные заявили, что "перед нанесением удара армия заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации с места".

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"Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, с тем чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению во время своей оперативной деятельности", - указали в пресс-службе.

Боевики ХАМАС выдвинули ультиматум

Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы. Взамен боевики требуют:

израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;

отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;

освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

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