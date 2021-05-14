Израиль отверг предложение о перемирии и начал атаку на сектор Газа

Израиль атакует сектор Газа / Фото Reuters

Военные Армии обороны Израиля наступление на сектор Газа. В операции принимают участие представители воздушных и наземных войск ЦАХАЛ.

"Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа", - говорится в Twitter ЦАХАЛ. При этом Армия обороны Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до дальнейших указаний.

По данным издания The Times of Israel, в операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

В то же время Израиль отклонил предложение делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники, египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции.

Отметим, что боевики палестинского движения ХАМАС в ночь на пятницу возобновили пуски ракет по городам на юге Израиля, пишет The Times of Israel.

В ХАМАС утверждают, что запустили 50 ракет. При этом сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, заработали в городах Ашдод, Беэр-Шева и других городах на юге Израиля.

Что известно о плане наступления Израиля в секторе Газа

Накануне израильское военное командование разработало план наземной операции в секторе Газа.

К границе были переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.

Палестино-израильский конфликт: позиция США

Соединенные Штаты считают, что в палестино-израильском конфликте Израиль имеет право на самооборону, и будут обеспечивать его военное превосходство.

В ходе состоявшейся встречи в Пентагоне директора военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоара Палти и замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Колла последний "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону", отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Колл подтвердил "неизменную поддержку министерством обороны США качественного военного превосходства Израиля", а также надежду американской администрации на восстановлении спокойствия.

Обострение между Палестиной и Израилем:

Со стороны Палестины начались ракетные обстрелы территории Израиля. Атака была совершена в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме, которые потребовали отменить решение израильского суда о веыселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах.

В Иерусалиме и других израильских городах произошли столкновения между арабами и евреями, а также с полицией, которые переросли в ракетные обстрелы Израиля и Палестины.

Обе стороны заявляют о десятках погибших людей, среди них есть и дети.