Нові санкції та відключення від SWIFT: в ЄП розкрили сценарій удару по РФ

У Євросоюзі вирішили протидіяти РФ / Фото Reuters

Євросоюз разом з НАТО та іншими партнерами має протидіяти агресивній політиці Росії і чинити на неї тиск з метою "повернути окуповані території" східним сусідам ЄС.

Як йдеться в проекті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами", повідомляє Радіо Свобода.

У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви - мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".

У Європарламенті також запропонували "дії на захист демократії", які рекомендується погоджувати з США. Йдеться про спільні санкційні списки, єдину політику по боротьбі з відмиванням грошей, міжнародні розслідування, підтримку правозахисників.

На думку авторів документа, ЄС повинен ініціювати міжнародні розслідування "злочинів, скоєних режимом Путіна проти народу Росії".

Крім того, пропонується створити Вільне російське телебачення з цілодобовим мовленням для протидії "пропаганді путінського режиму". ЄС, як йдеться в документі, повинен також бути готовим до того, щоб не визнавати результати виборів до Держдуми Росії в 2021 році, якщо вони не пройдуть чесно.

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Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ: