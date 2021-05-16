Нові санкції та відключення від SWIFT: в ЄП розкрили сценарій удару по РФ

ЄС повинен ініціювати розслідування "злочинів, скоєних режимом Путіна", підкреслили в Європарламенті.
Євросоюз разом з НАТО та іншими партнерами має протидіяти агресивній політиці Росії і чинити на неї тиск з метою "повернути окуповані території" східним сусідам ЄС.
Як йдеться в проекті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами", повідомляє Радіо Свобода.
У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви - мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".
У Європарламенті також запропонували "дії на захист демократії", які рекомендується погоджувати з США. Йдеться про спільні санкційні списки, єдину політику по боротьбі з відмиванням грошей, міжнародні розслідування, підтримку правозахисників.
На думку авторів документа, ЄС повинен ініціювати міжнародні розслідування "злочинів, скоєних режимом Путіна проти народу Росії".
Крім того, пропонується створити Вільне російське телебачення з цілодобовим мовленням для протидії "пропаганді путінського режиму". ЄС, як йдеться в документі, повинен також бути готовим до того, щоб не визнавати результати виборів до Держдуми Росії в 2021 році, якщо вони не пройдуть чесно.
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Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ:
- Раніше глава Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.
- В кінці квітня Росія ввела санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.