Новий удар по режиму Лукашенка: Вашингтон запровадив санкції проти Мінська

До списку санкцій внесено шість юридичних і 16 фізичних осіб.
Сполучені Штати Америки прийняли рішення про запровадження нового пакету санкцій проти компаній і деяких громадян Білорусі.
Як повідомляється на сайті американського Міністерства фінансів, в санкційний список внесені шість юридичних і 16 фізичних осіб.
Зокрема, під обмеження потрапив білоруський Комітет державної безпеки( КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, УВС Брестського облвиконкому і Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна в Мінську.
Санкції США проти фізичних осіб:
- Олександр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталія Ейсмонт (прес-секретар О. Лукашенко);
- Андрій Гуржій;
- Михайло Гриб (начальник міліції Мінська);
- Наталія Кочанова (спікер Сенату);
- Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);
- Микола Карпенков;
- Світлана Кацубо;
- Олександр Лосякин;
- Ігор Плишевський;
- Марина Рахманова;
- Андрій Швед;
- Ірина Целиковец;
- Іван Тертель;
- Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").
Санкції США проти держструктур:
- КДБ;
- Внутрішні війська;
- УВС Бреста;
- Тюрма на Окрестіна;
- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.
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Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів четвертий пакет санкцій проти білоруської верхівки, влючаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка.
ЄС прийняв рішення заморозити активи і застосувати візові заборони проти 78 осіб, у тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента, а також проти 8 компаній.