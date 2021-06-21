Новий удар по режиму Лукашенка: Вашингтон запровадив санкції проти Мінська

США вдарили санкціями по режиму Лукашенка / УНІАН

Сполучені Штати Америки прийняли рішення про запровадження нового пакету санкцій проти компаній і деяких громадян Білорусі.

Як повідомляється на сайті американського Міністерства фінансів, в санкційний список внесені шість юридичних і 16 фізичних осіб.

Зокрема, під обмеження потрапив білоруський Комітет державної безпеки( КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, УВС Брестського облвиконкому і Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна в Мінську.

Санкції США проти фізичних осіб:

Олександр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталія Ейсмонт (прес-секретар О. Лукашенко);

Андрій Гуржій;

Михайло Гриб (начальник міліції Мінська);

Наталія Кочанова (спікер Сенату);

Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);

Микола Карпенков;

Світлана Кацубо;

Олександр Лосякин;

Ігор Плишевський;

Марина Рахманова;

Андрій Швед;

Ірина Целиковец;

Іван Тертель;

Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").

Санкції США проти держструктур:

КДБ;

Внутрішні війська;

УВС Бреста;

Тюрма на Окрестіна;

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.

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Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів четвертий пакет санкцій проти білоруської верхівки, влючаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка.

ЄС прийняв рішення заморозити активи і застосувати візові заборони проти 78 осіб, у тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента, а також проти 8 компаній.