Новый удар по режиму Лукашенко: Вашингтон ввел санкции против Минска

США ударили санкциями по режиму Лукашенко / УНИАН

Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении нового пакета санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

Как сообщается на сайте американского Министерства финансов, в санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц.

В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Санкции США против физических лиц:

Александр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь А.Лукашенко);

Андрей Гуржий;

Михаил Гриб (начальник милиции Минска);

Наталья Кочанова (спикер сената);

Сергей Калиновский (замминистра юстиции);

Николай Карпенков;

Светлана Кацубо;

Александр Лосякин;

Игорь Плышевский;

Марина Рахманова;

Андрей Швед;

Ирина Целиковец;

Иван Тертель;

Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Санкции США против госструктур:

КГБ;

Внутренние войска;

УВД Бреста;

Тюрьма на Окрестина;

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.