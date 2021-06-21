Новый удар по режиму Лукашенко: Вашингтон ввел санкции против Минска

В санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц.
Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении нового пакета санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.
Как сообщается на сайте американского Министерства финансов, в санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц.
В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
Санкции США против физических лиц:
- Александр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь А.Лукашенко);
- Андрей Гуржий;
- Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
- Наталья Кочанова (спикер сената);
- Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
- Николай Карпенков;
- Светлана Кацубо;
- Александр Лосякин;
- Игорь Плышевский;
- Марина Рахманова;
- Андрей Швед;
- Ирина Целиковец;
- Иван Тертель;
- Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").
Санкции США против госструктур:
- КГБ;
- Внутренние войска;
- УВД Бреста;
- Тюрьма на Окрестина;
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.
ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.