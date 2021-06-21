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Новый удар по режиму Лукашенко: Вашингтон ввел санкции против Минска

21 июня 2021, 17:38
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В санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц.

Против Беларуси США ввели новые санкции
США ударили санкциями по режиму Лукашенко / УНИАН

Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении нового пакета санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

Как сообщается на сайте американского Министерства финансов, в санкционный список внесены шесть юридических и 16 физических лиц.

В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Санкции США против физических лиц:

  • Александр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь А.Лукашенко);
  • Андрей Гуржий;
  • Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
  • Наталья Кочанова (спикер сената);
  • Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
  • Николай Карпенков;
  • Светлана Кацубо;
  • Александр Лосякин;
  • Игорь Плышевский;
  • Марина Рахманова;
  • Андрей Швед;
  • Ирина Целиковец;
  • Иван Тертель;
  • Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Санкции США против госструктур:

  • КГБ;
  • Внутренние войска;
  • УВД Бреста;
  • Тюрьма на Окрестина;
  • Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.

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