Евросоюз ударил новыми санкциями по режиму Лукашенко и его семье

Александр Лукашенко / Reuters

Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также до 8 компаний.

"ЕС принял решение о замораживании активов и запрет на выдачу виз 78 лицам и 8 юридическим лицам", - написал он.

Он уточнил, что ограничительные меры введены против нескольких бизнесменов, членов семьи Лукашенко, ректоров университетов, прокуроров, судей, полицейских и военнослужащих.

По данным журналиста, министры иностранных дел ЕС также согласовали введение отраслевых санкций против Беларуси, в частности по калийному, нефтяному и банковскому секторам.

Это решение будет принято руководителями Европейского совета, а затем официально утверждено через несколько дней, добавил Йозвяк.

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