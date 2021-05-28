В МИД раскрыли детали подготовки санкций против режима Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Совет нацбезопасности и обороны Украины передан санкционный пакет по белорусскому кейсу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, соответствующие шаги Украина начала делать после подавления режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси в 2020 году.

"С самого начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией международных партнеров, прежде всего ЕС. МИД подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и результатом соответствующих решений станет именно указ президента", - отметил замглавы МИД Украины.

Он пояснил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

"Последним шагом относительно закрытия воздушного пространства над Беларусью, а также запретом транзита через Украину самолетов белорусских компаний (это распространяется абсолютно на все самолеты) - украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусскими властями со ссылкой якобы на какое-то сообщение о заминировании самолета", - заявил Енин.

Он добавил, что никаких сообщений о заминировании самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали.

"Соответственно, белорусский режим совершил это именно с целью политической расправы над одним из оппозиционеров", - резюмировал Енин.

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Санкции против режима Лукашенко