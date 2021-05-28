В МИД раскрыли детали подготовки санкций против режима Лукашенко

Белорусский режим расправляется со своими оппонентами, подчеркнул Евгений Енин.
В Совет нацбезопасности и обороны Украины передан санкционный пакет по белорусскому кейсу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, соответствующие шаги Украина начала делать после подавления режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси в 2020 году.
"С самого начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией международных партнеров, прежде всего ЕС. МИД подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и результатом соответствующих решений станет именно указ президента", - отметил замглавы МИД Украины.
Он пояснил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
"Последним шагом относительно закрытия воздушного пространства над Беларусью, а также запретом транзита через Украину самолетов белорусских компаний (это распространяется абсолютно на все самолеты) - украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусскими властями со ссылкой якобы на какое-то сообщение о заминировании самолета", - заявил Енин.
Он добавил, что никаких сообщений о заминировании самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали.
"Соответственно, белорусский режим совершил это именно с целью политической расправы над одним из оппозиционеров", - резюмировал Енин.
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Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко. Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.