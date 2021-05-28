Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться

Украина закрывает небо для самолетов из Беларуси / Facebook/belavia

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение Киева закрыть небо для белорусских самолетов.

В интервью каналу Украина 24 он напомнил о том, что Украина одной из первых приняла решение об остановке авиасообщения с Беларусью.

"Концепция санкций или не санкций, а тех ограничений, которые мы наложили на Беларусь, она четкая и понятная", - говорит советник главы ОП.

Он пояснил, что Украина также будет закрывать для своих самолетов воздушное пространство Беларуси. Кроме того, по его словам, запрет коснется также белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины.

"Это вопрос логистики. Все привыкли, что сделали пасс — и все, через несколько минут уже, соответственно, идеально, структурировано. А жизнь не такая. Жизнь — это несколько десятков или сотен вопросов логистического плана, которые надо решить, в том числе и юридически. Если мы хотим закрыть пространство — должны это решить в юридических коннотациях", — добавил Подоляк.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: