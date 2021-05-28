Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться

Украина закроет для своих самолетов воздушное пространство Беларуси, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение Киева закрыть небо для белорусских самолетов.
В интервью каналу Украина 24 он напомнил о том, что Украина одной из первых приняла решение об остановке авиасообщения с Беларусью.
"Концепция санкций или не санкций, а тех ограничений, которые мы наложили на Беларусь, она четкая и понятная", - говорит советник главы ОП.
Он пояснил, что Украина также будет закрывать для своих самолетов воздушное пространство Беларуси. Кроме того, по его словам, запрет коснется также белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины.
"Это вопрос логистики. Все привыкли, что сделали пасс — и все, через несколько минут уже, соответственно, идеально, структурировано. А жизнь не такая. Жизнь — это несколько десятков или сотен вопросов логистического плана, которые надо решить, в том числе и юридически. Если мы хотим закрыть пространство — должны это решить в юридических коннотациях", — добавил Подоляк.
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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.