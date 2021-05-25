Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси

Евросоюз расширил санкции против Беларуси / Reuters

Лидеры стран Евросоюза во время очередного саммита во вторник, 25 мая, решили расширить экономические санкции против Беларуси, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет ТАСС.

По словам канцлера Германии, в отношении белорусских политиков решили "принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС".

ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.

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