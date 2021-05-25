Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси

ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.
Лидеры стран Евросоюза во время очередного саммита во вторник, 25 мая, решили расширить экономические санкции против Беларуси, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет ТАСС.
По словам канцлера Германии, в отношении белорусских политиков решили "принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС".
ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
Автор: Екатерина Трохимчук