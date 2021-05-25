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В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют

25 мая 2021, 19:01
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В МИД РФ объяснили, за что была задержана россиянка.

София Сапега
София Сапега арестована на два месяца / instagram/sapega_sofia

25 мая суд Беларуси избрал меру пресечения россиянке Софие Сапегу, которую сняли с самолета в Минске вместе с журналистом Романом Протасевичем.

Россиянку задержали на два месяца. Как сообщил адвокат девушки Александр Филанович, ее подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года.

"Сегодня [25 мая] был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния... Место содержания подозреваемой – СИЗО КГБ", – сказал он.

По его словам, с него взята подписка о неразглашении и пообещал, что девушке будет оказана надлежащая юридическая помощь.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Как говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на сайте МИД РФ, белорусская сторона подтвердила российскому посольству факт задержания Сапеги "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

"По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", – говорила ранее Захарова.

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По ее словам, в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал им квалифицированную юридическую помощь адвоката "с богатым опытом защиты прав российских граждан".

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", – добавила спикер МИД РФ.

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Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

Беларусь Роман Протасевич
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