"Сломан нос, видны следы пудры": отец Протасевича заявил, что его сына избили в тюрьме Беларуси

Отец Протасевича заявил, что его сына избили в тюрьме Беларуси / Reuters

Отец основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича убежден, что его сына избили в белорусской тюрьме и сломали ему нос. Такое же мнение выразили и в Министерстве иностранных дел Польши - там подчеркивают, что видны следы побоев на записи видео допроса.

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире "Польского радио".

Он уточнил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья.

Отметим, накануне на государственном белорусском телевидении показали задержанного журналиста и основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA.

"Сейчас я могу заявить: никаких проблем со здоровьем, в частности, с сердцем и другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников максимально корректное", — говорит он в видео.

Протасевич выглядит измученным. На столе лежит пачка сигарет и спички. Хотя известно, что он не курит.

"Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю показания по организации массовых беспорядков в Минске", — добавил он.

Это признание не иначе как результат давления, убежден отец Протасевича, который и сам сейчас не в Беларуси, а в Польше. Дмитрий Протасевич убежден, что его сына пытали.

Роман Протасевич, допрос / Reuters

"Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно. Он очень нервничает — это видно. Вероятно, у него сломан нос, так как несколько изменена форма. Видно большие следы пудры", — считает мужчина.

Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: