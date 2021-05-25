"Сломан нос, видны следы пудры": отец Протасевича заявил, что его сына избили в тюрьме Беларуси

Дмитрий Протасевич убежден, что его сына пытали. На видео, которое показали на государственном белорусском телевидении, блогер выглядит измученным.
Отец основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича убежден, что его сына избили в белорусской тюрьме и сломали ему нос. Такое же мнение выразили и в Министерстве иностранных дел Польши - там подчеркивают, что видны следы побоев на записи видео допроса.
"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире "Польского радио".
Он уточнил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья.
Отметим, накануне на государственном белорусском телевидении показали задержанного журналиста и основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA.
"Сейчас я могу заявить: никаких проблем со здоровьем, в частности, с сердцем и другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников максимально корректное", — говорит он в видео.
Протасевич выглядит измученным. На столе лежит пачка сигарет и спички. Хотя известно, что он не курит.
"Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю показания по организации массовых беспорядков в Минске", — добавил он.
Это признание не иначе как результат давления, убежден отец Протасевича, который и сам сейчас не в Беларуси, а в Польше. Дмитрий Протасевич убежден, что его сына пытали.
"Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно. Он очень нервничает — это видно. Вероятно, у него сломан нос, так как несколько изменена форма. Видно большие следы пудры", — считает мужчина.
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.