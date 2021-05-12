Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини: у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію верхівки військової розвідки ХАМАС

В ООН побоюються "повномасштабної війни" на Близькому Сході / Фото Reuters

В армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, зокрема терористів у Секторі Газа.

За інформацією ізраїльських військових, винищувачі разом зі Службою безпеки ліквідували ключові фігури розвідки ХАМАС - главу відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасана Каогі та його заступника, главу контррозвідки Ваіла Ісса.

"Це наш найбільший удар з 2014 року. Наразі ми продовжуємо наносити удари по терористичним цілям", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ в Twitter.

Тим часом Times of Israel повідомляє, що збільшилася кількість жертв ракетного обстрілу Ізраїлю. Відомо, що в Ашкелоні загинули дві жінки, понад 90 осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Медичний центр Барзілай в Ашкелоні повідомляє, що надав допомогу 95 постраждалим в результаті обстрілу. При цьому двоє постраждалих отримали важкі поранення. Також повідомляється, що в місті впродовж дня сильно постраждали будівлі. Жителів закликають спускатися в укриття.

Після обстрілу Тель-Авіва у низці міст Ізраїлю місцева влада скасовує заняття в школах і дитячих садах, а також рух залізничного транспорту.

Зокрема, 12 травня, не буде навчання в муніципалітетах Бат-Яма, Рамат-Гана, Гіватаіма, Рішон ле-Ціона, Холона, Рош а-Аїна, Нес-Ціони, Гедери, Петах-Тікви.

Міністерство освіти оголосило, що скасовує роботу навчальних закладів у 80-кілометровій зоні, тобто до Нетанії на півночі. У 40-кілометровій зоні від сектора Гази навчання не буде у зв'язку з рішенням управління тилом.

Ізраїльська залізнична компанія (Ракевет Ісраель) повідомила про тимчасове припинення руху поїздів на ділянці між Лодом і станцією Хагана в Тель-Авіві.

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: реакція ООН і США

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про серйозну стурбованість через зростаючу напруженість між Палестиною та Ізраїлем і закликав до негайної деескалації.

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що Гутерріш засмучений "все більшою кількістю жертв, зокрема дітей, в результаті ізраїльських авіаударів в Газі, а також загибеллю ізраїльтян внаслідок ракетних ударів з Гази", передає Reuters.

ООН проводить контакти на всіх рівнях з усіма залученими сторонами, щоби допомогти деескалації ситуації.

У свою чергу, спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "в повномасштабну війну".

У середу, 12 травня, Рада Безпеки ООН збереться на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Це вже друга нарада за останні три дні.

У США також засудили конфлікт Ізраїлю і Палестини і закликали обидві сторони знизити напруженість.

"Всім сторонам необхідно послабити ескалацію, знизити напруженість, зробити практичні кроки, щоби заспокоїти ситуацію", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він закликав ХАМАС негайно припинити ракетні обстріли.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс також закликав обидві сторони "до стриманості і спокою". За його словами, Ізраїль має право захищатися і відповідати на ракетні обстріли. Водночас "палестинський народ також має право на безпеку".

Що передувало загостренню конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі в східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль і сльозогінного газу. В ході заворушень постраждали кілька сот протестувальників і десятки правоохоронців, в наступні дні сутички продовжили набирати обертів.

Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.

З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Газа, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено близько 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Газа, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.