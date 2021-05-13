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Загострення у секторі Газа: Ізраїль заявив про ліквідацію командира бойовиків ХАМАСу

13 травня 2021, 06:42

ХАМАС підтвердив загибель командира та "інших воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.

Ізраїль, кордон з Газою
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС / Фото Reuters

Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів в смузі сектора Газа загинули 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був зокрема і командир палестинського ісламістського руху.

ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира та "інших лідерів і воїнів", передає Reuters. Лідер угруповання Ісмаїл Ганія зазначив, що"протистояння з ворогом носить відкритий характер".

"Це лише початок. Ми вдаримо по них так, як їм ніколи й не снилося", – додав він.

читайте такожКонфлікт Ізраїлю і Палестини: що потрібно знати про новий виток ескалаціїЯк повідомляв Главред, 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, зокрема терористів у секторі Газа. Були ліквідовані ключові фігури розвідки ХАМАС.

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території сектора Газа. Планується, що ізраїльські військові завдадуть ударів по символах правління ХАМАС, зокрема по казначейству організації.

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править у секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що повідомлялося раніше:

  • З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
  • Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах понад тисячу ракет.
  • Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з сектором Газа оголошено надзвичайний стан.
  • 12 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари із сектора Газа.

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