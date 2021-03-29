Вогонь видно на відстані 5 км: в Індонезії рвонув нафтопереробний завод

Пожежа на заводі Pertamina спалахнула 29 березня / Фото Reuters

На острові Ява вранці 29 березня стався вибух і масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Pertamina.

Як повідомляє місцева газета Tempo, вогонь було видно на відстані п'яти кілометрів.

За інформацією агентства ANTARA, під час пожежі постраждали 20 осіб. З них п'ятеро дістали сильні опіки, 15 - легкі поранення. Коли сталася НП, чотири людини, які проходили повз, дістали опіки й були доставлені в реанімацію.

Нафтопереробний завод Pertamina розташований в 200 км від столиці Індонезії Джакарти.

Рятувальникам поки не вдалося погасити загоряння на заводі. На місці працюють сотні пожежних машин, проте масштаб пожежі збільшується. Місцева влада перекрила дорогу до заводу. Проводиться евакуація жителів. Людей попросили зберігати спокій.

Державна нафтогазова компанія Pertamina повідомила, що причина інциденту поки невідома, але в момент вибуху йшла злива з блискавками.

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