УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Огонь виден на расстоянии 5 км: в Индонезии рванул нефтеперерабатывающий завод

29 марта 2021, 07:51
Прослушать новость
Остановить

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается.

Пожар на заводе Pertamina
Пожар на заводе Pertamina вспыхнул 29 марта / Фото Reuters

На острове Ява утром 29 марта произошел взрыв и масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina.

Как сообщает местная газета Tempo, огонь был виден на расстоянии пяти километров.

По информации агентства ANTARA, при пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 – легкие ранения. Когда произошло ЧП, четыре человека, проходивших мимо, получили ожоги и были доставлены в реанимацию.

Нефтеперерабатывающий завод Pertamina находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу. Проводится эвакуация жителей. Людей попросили сохранять спокойствие.

Государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями.

Напомним:

  • В августе 2020 года в Одессе прогремел мощный взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода.
  • По словам местных жителей, они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
  • В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.
  • Пожар распространился на территорию в 500 "квадратов", его ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

новости Индонезии НПЗ новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Огонь виден на расстоянии 5 км: в Индонезии рванул нефтеперерабатывающий завод». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на продукты, которые улучшают кровообращениеВрачи указали на продукты, которые улучшают кровообращение Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедииВ оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедии Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

Последние новости

09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
Реклама
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
Реклама
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять