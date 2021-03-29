Огонь виден на расстоянии 5 км: в Индонезии рванул нефтеперерабатывающий завод

Пожар на заводе Pertamina вспыхнул 29 марта / Фото Reuters

На острове Ява утром 29 марта произошел взрыв и масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina.

Как сообщает местная газета Tempo, огонь был виден на расстоянии пяти километров.

По информации агентства ANTARA, при пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 – легкие ранения. Когда произошло ЧП, четыре человека, проходивших мимо, получили ожоги и были доставлены в реанимацию.

Нефтеперерабатывающий завод Pertamina находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу. Проводится эвакуация жителей. Людей попросили сохранять спокойствие.

Государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями.

Напомним: