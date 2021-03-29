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Величезний затор Суецькому каналі: стало відомо, коли відновиться судноплавство

29 березня 2021, 10:45

Контейнеровоз Ever Given на даний момент на 80% знаходиться в руслі фарватеру.

Контейнеровоз Ever Given
Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини 29 березня /Фото Reuters

Контейнеровоз Ever Given, що заблокував Суецький канал, вдалося зняти з мілини. Судноплавство відновиться одразу після завершення операції з постановки судна на фарватер і відправки його в район Великого гіркого озера на технічний огляд.

Контейнеровоз Ever Given на цей час на 80% знаходиться в річищі фарватеру. Про це розповів глава Адміністрація Суецького каналу Усама Рабіа, передає Інтерфакс-Україна.

Спроби повернути судно повністю на фарватер відновляться об 11:30, коли рівень води в каналі максимально підніметься.

Як повідомляв Главред:

  • Вранці 29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given частково зняли з мілини.
  • Зняти гігантський контейнеровоз вдалося після того, як земснарядами було видалено близько 27 тис.куб. м піску, в якому застрягло судно.
  • В очікуванні відкриття навігації на підходах до каналу накопичилося понад 450 суден.
  • Контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня. Передбачається, що до цього призвів сильний вітер і людський фактор.
  • Контейнеровоз має розмір 400 метрів завловжки, 60 метрів - завширшики тарозрахований на 200 тисяч тонн вантажу. Через це з обох боків Суецького каналу утворилися величезні затори з інших суден.

Довідка. Суецький канал - безшлюзовий судноплавний канал в Єгипті. З 1869 року з'єднує Середземне та Червоне моря. Довжина каналу - 160 км, ширина по дзеркалу води - до 350 м, по дну - 45-60 м, глибина - 20 м.

Це умовна межа між Африкою та Євразією, а також найкоротший водний шлях між Індійським океаном та акваторією Середземного моря Атлантичного океану.

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