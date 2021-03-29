Огромная пробка в Суэцком канале: стало известно, когда возобновится судоходство

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта / Фото Reuters

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, удалось снять с мели. Судоходство возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого Горького озера на технический осмотр.

На данный момент судно на 80% находится в русле фарватера. Об этом рассказал глава Администрация Суэцкого канала Усама Рабиа, передает Интерфакс-Украина.

Попытки вернуть судно полностью на фарватер возобновятся в 11.30, когда уровень воды в канале максимально поднимется.

?The Ever Given is floating?pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Как сообщал Главред:

Утром 29 марта стало известно, что контейнеровоз Ever Given частично сняли с мели.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

Контейнеровоз имеет размер 400 метров в длину, 60 метров – в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались огромные пробки из других судов.

Справка. Суэцкий канал – безшлюзовий судоходный канал в Египте. С 1869 года соединяет Средиземное и Красное моря. Длина канала – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м.

Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана.