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В Італії град розміром з яблуко розбив авто і наробив біди

27 липня 2021, 23:31

Град розміром з тенісний м'яч випав на півночі Італії.

Град
Величезний град в Італії / соцмережі

На північ Італії обрушився шторм з величезним градом. У Мережі показали наслідки гігантських розмірів граду в регіоні Емілія-Романья.

Як повідомляють італійські ЗМІ окремі градини досягали розміру яблука.

На трасі A1, що зв'язує північ і південь Італії, між містами П'яченца і Парма утворився довгий затор, сталися численні аварії.

Величезні брили граду розбили скло авто і залишили вм'ятини на поверхнях машин.

Відомо, що кілька людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Як повідомляє RAI з посиланням на метеорологів, влітку 2021 року в цьому регіоні випала рекордна за 10 років кількість опадів у вигляді граду.

В цей же час на півдні країни, а також острові Сардинія - посуха і масові пожежі.

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Як раніше повідомляли, Миколаївську область раптово, після аномальної спеки, накрив рекордно великий град. Місцеві жителі шоковані тим, що відбувається, адже не бачили такого жодного разу за все своє життя. Опади випали завбільшки з куряче яйце і побили тисячі автомобілів.

Италия погода
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