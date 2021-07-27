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Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды

27 июля 2021, 23:31

Град размером с теннисный мяч выпал на севере Италии.

Град
Огромный град в Италии / соцсети

На север Италии обрушился шторм с огромный градом. В Сети показали последствия гигантских размеров града в регионе Эмилия-Романья.

Как сообщают итальянские СМИ отдельные градины достигали размера яблока.

На трассе A1, связывающей север и юг Италии, между городами Пьяченца и Парма образовался длинный затор, произошли многочисленные аварии.

Огромные глыбы града разбили стекла авто и оставил вмятины на поверхностях машин.

Известно, что несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

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Как сообщает RAI со ссылкой на метеорологов, летом 2021 года в этом регионе выпало рекордное за 10 лет количество осадков в виде града.

В это же время на юге страны, а также острове Сардиния — засуха и массовые пожары.

Как ранее сообщали, Николаевскую область внезапно, после аномальной жары, накрыл рекордно большой град. Местные жители шокированы происходящим, ведь не видели такого ни разу за всю свою жизнь. Осадки выпали величиной с куриное яйцо и побили тысячи автомобилей.

Италия погода
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