Окупанти Криму назвали "ініціатора" саміту щодо повернення півострова / УНІАН

Сполучені Штати Америки є головними "ініціаторами" саміту Кримська платформа, на якому Україна планує обговорити питання "повернення" окупованого Росією Криму, вважає так званий віцепрем'єр "кримського уряду" - постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов.

"Тут немає нічого дивного. Роль США у створенні Кримської платформи - головна. Вони і є призвідники й ідеологи всієї цієї історії", - сказав Мурадов у коментарі РИА Новости.

За його словами, організатори саміту мають на меті створити провокації та складну ситуацію навколо Криму.

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