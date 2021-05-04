Окупанти Криму назвали "ініціатора" саміту щодо повернення півострова

Організатори саміту мають на меті створити провокації і складну ситуацію навколо Криму, переконаний так званий віцепрем'єр "кримського уряду".
Сполучені Штати Америки є головними "ініціаторами" саміту Кримська платформа, на якому Україна планує обговорити питання "повернення" окупованого Росією Криму, вважає так званий віцепрем'єр "кримського уряду" - постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов.
"Тут немає нічого дивного. Роль США у створенні Кримської платформи - головна. Вони і є призвідники й ідеологи всієї цієї історії", - сказав Мурадов у коментарі РИА Новости.
За його словами, організатори саміту мають на меті створити провокації та складну ситуацію навколо Криму.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них доручення Кабміну про організацію Кримської платформи. Захід пройде у Києві напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України.
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 1 травня, що в саміті Кримської платформи візьмуть участь Сполучені Штати Америки.
Автор: Адріана Бубновська