Оккупанты Крыма назвали "инициатора" саммита по возвращению полуострова

Организаторы саммита преследуют цель создать провокации и сложную ситуацию вокруг Крыма, убежден так наываемый вице-премьер "крымского правительства".
Соединенные Штаты Америки являются главными "инициаторами" саммита Крымская платформа, на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" оккупированного Россией Крыма, считает так наываемый вице-премьер "крымского правительства" - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
"Здесь нет ничего удивительного. Роль США в создании "Крымской платформы" - главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории", - сказал Мурадов в комментарии РИА Новости.
По его словам, организаторы саммита преследуют цель создать провокации и сложную ситуацию вокруг Крыма.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, опубликованном 1 мая, что в саммите Крымской платформы примут участие Соединенные Штаты Америки.
Автор: Адриана Бубновская