Оккупанты Крыма назвали "инициатора" саммита по возвращению полуострова / УНИАН

Соединенные Штаты Америки являются главными "инициаторами" саммита Крымская платформа, на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" оккупированного Россией Крыма, считает так наываемый вице-премьер "крымского правительства" - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Здесь нет ничего удивительного. Роль США в создании "Крымской платформы" - главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории", - сказал Мурадов в комментарии РИА Новости.

По его словам, организаторы саммита преследуют цель создать провокации и сложную ситуацию вокруг Крыма.

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