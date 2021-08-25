Оператор Північного потоку-2 програв суд у Німеччині

Північний потік - 2 програв суд / Reuters

Оператор скандального газопроводу Північний потік-2 програв суд у Німеччині, де він вимагав вивести трубу з-під дії газової директиви ЄС. Суд не визнав трубопровід винятком із правил ЄС, повідомляє Reuters.

У компанії вимагали визнати Північний потік - 2 винятком з правил, які зобов'язують розділяти власника трубопроводу і постачальника газу. Там вважали правила ЄС дискримінаційними, які схвалили спеціально для торпедування російсько-німецького газопроводу. Тепер від власника компанії, ВАТ Газпром, може знадобитися реструктуризація трубопроводу, пише Bloomberg.

Рішення суду і вимоги відповідати правилам ЄС можуть коштувати російському трубопроводу додаткового часу і грошей, пише агентство. Однак це не завадить його запуску, уточнюють там.

Також тепер Північний потік - 2 зможуть оштрафувати після запуску, якщо він не відповідатиме нормам ЄС, додає Bloomberg.

Північний потік-2: Про що раніше повідомляв Главред

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про операції по Північному потоку-2, про що повідомили ще 21 липня. Домовленості свідчать про те, що Берлін має забезпечити санкції проти Росії в разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін зобов'язується посприяти продовженню контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

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На Банковій піддали критиці домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Як заявив спікер президента Сергій Никифоров, документ нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вести подальші переговори із Заходом.

На тлі ситуації з Північним потоком-2 у Європі різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. Нафтогаз і компанія-оператор української газотранспортної системи вважають, що це результат шантажу ЄС з боку Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за вигідні для себе умови по запуску свого трубопроводу.

Журналіст Іван Яковина детально розповів про рішення німецького суду в Дюссельдорфі щодо Північного потоку-2: