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Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии

25 августа 2021, 18:23
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В компании требовали признать Северный поток-2 исключением из правил, которые обязывают разделять владельца трубопровода и поставщика газа.

Северный поток-2
Северный поток-2 проиграл суд / Reuters

Оператор скандального газопровода Северный поток-2 проиграл суд в Германии, где он требовал вывести трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Суд не признал трубопровод исключением из правил ЕС, сообщает Reuters.

В компании требовали признать Северный поток-2 исключением из правил, которые обязывают разделять владельца трубопровода и поставщика газа. Там считали правила ЕС дискриминационными, которые приняли специально для торпедирования российско-немецкого газопровода. Теперь от владельца компании, ОАО Газпром, может потребоваться реструктуризация трубопровода, пишет Bloomberg.

Решение суда и требования соответствовать правилам ЕС может стоить российскому трубопроводу дополнительного времени и денег, пишет агентство. Однако это не помешает его запуску, уточняют там.

Также теперь Северный поток-2 смогут оштрафовать после запуска, если он не будет соответствовать нормам ЕС, добавляет Bloomberg.

Северный поток-2: о чем ранее сообщал Главред

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

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На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.

Журналист Иван Яковина подробно рассказал о решении немецкого суда Дюссельдорфа по Северному потоку-2:

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новости Германии Северный поток-2 суд
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