"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2

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В вопросе запуска газопровода Северный поток – 2 остаются два важных вопроса, заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, процесс полного согласия всех вовлеченных сторон в эксплуатацию Северного потока - 2 еще не завершен.

"Там еще есть целый ряд юридических ступеней, которые нужно преодолеть, чтобы запустить этот "поток". Также есть вопрос, насколько он будет эксплуатироваться, там есть ограничения, и у Газпрома еще могут быть проблемы". - пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что ведутся переговоры о компенсации Украине в случае запуска нового газопровода.

"И есть зеленые проекты. Есть о чем поговорить. И все еще непонятно, когда и как Северный поток заработает", — добавил Умланд.

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Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.