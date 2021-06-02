Оператор СП-2 оголосив про фініш проєкту і зробив попередження Німеччині

Бенефіціарам проекту Північний потік-2 слід провести діалог, вважають в компанії Nord Stream 2 AG.
Компанія-оператор російського енергетичного проекту Північний потік-2 позитивно оцінює ситуацію з газопроводом і вважає, що він буде добудований. Картина краща, ніж минулого року, проте наразі слід провести діалог між країнами, які зацікавлені в будівництві трубопроводу. Сторони повинні знайти компроміс щодо питань СП-2, а від Німеччини очікуються поступки з певних питань. Про це заявив комерційний директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтід під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
"Газопровід буде готовий", - цитує Онтіда інформагентство ТАСС. За його словами, компанія Nord Stream 2 AG бачить позитивні зміни в ситуації, пов'язаній з будівництвом газопроводу, в порівнянні з минулим роком. Але наразі слід провести перемовини між державами, які виступають бенефіціарами проекту, у тому числі і з Німеччиною.
Він уточнив, що повинен з'явитися компроміс щодо проекту СП-2, що передбачає певні поступки з боку Німеччини.читайте такожСША "схвалили" Північний потік-2: експерт розкрив сценарій для України
"Буде знайдено якесь паркетне рішення - це крок, який важливий. Важливий посил для нас, але це теж посил на адресу Берліна: ми теж від вас чогось очікуємо",-підкреслив Райнхард Онтід.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін веде перемовини з Вашингтоном щодо завершення будівництва Північного потоку-2. У ФРН сподіваються на позитивний результат діалогу, проте припускають, що питання може бути врегульоване тільки через деякий час.
Північний потік-2 новини
- США вирішили відмовитися від санкцій проти Nord Stream 2 AG – компанії, яка є оператором газопроводу Північний потік-2, а також її гендиректора – громадянина Німеччини Матіаса Варніга. У Вашингтоні додали, що рішення обумовлене національними інтересами американської держави.
- Як вважають журналісти, часткова відмова Штатів від санкцій проти СП-2 продиктована планами американської влади відновити відносини з Німеччиною, яка є одним з бенефіціарів добудови газопроводу.
- У Білому домі вказали, що США не можуть перешкоджати добудові Північного потоку-2, оскільки проект практично завершено.
- Верховна Рада у зв'язку з рішенням американської адміністрації звернулася до Конгресу США з проханням зупинити добудову газопроводу СП-2 і впровадити санкції щодо всіх компаній, які пов'язані з реалізацією трубопроводу.
- Пізніше Вашингтон запустив нові санкції проти Північного потоку-2. Йдеться про обмеження щодо діяльності 13 кораблів, задіяних у процесі добудови газопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков оголосив про намір РФ розібратися в ситуації з санкціями щодо СП-2 і звинуватив США в порушенні домовленостей.