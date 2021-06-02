Оператор СП-2 оголосив про фініш проєкту і зробив попередження Німеччині

У Nord Stream 2 AG впевнені в успішному завершенні проекту СП-2 / Reuters

Компанія-оператор російського енергетичного проекту Північний потік-2 позитивно оцінює ситуацію з газопроводом і вважає, що він буде добудований. Картина краща, ніж минулого року, проте наразі слід провести діалог між країнами, які зацікавлені в будівництві трубопроводу. Сторони повинні знайти компроміс щодо питань СП-2, а від Німеччини очікуються поступки з певних питань. Про це заявив комерційний директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтід під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Газопровід буде готовий", - цитує Онтіда інформагентство ТАСС. За його словами, компанія Nord Stream 2 AG бачить позитивні зміни в ситуації, пов'язаній з будівництвом газопроводу, в порівнянні з минулим роком. Але наразі слід провести перемовини між державами, які виступають бенефіціарами проекту, у тому числі і з Німеччиною.

Він уточнив, що повинен з'явитися компроміс щодо проекту СП-2, що передбачає певні поступки з боку Німеччини.читайте такожСША "схвалили" Північний потік-2: експерт розкрив сценарій для України

"Буде знайдено якесь паркетне рішення - це крок, який важливий. Важливий посил для нас, але це теж посил на адресу Берліна: ми теж від вас чогось очікуємо",-підкреслив Райнхард Онтід.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін веде перемовини з Вашингтоном щодо завершення будівництва Північного потоку-2. У ФРН сподіваються на позитивний результат діалогу, проте припускають, що питання може бути врегульоване тільки через деякий час.

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