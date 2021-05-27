Опозиція Білорусі пропонує за "голову" Лукашенка кругленьку суму

За арешт Лукашенка запропонували винагороду / Reuters

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро винагороди за арешт Олександра Лукашенка. За два дні вже зібрали 126 000 євро, пише білоруське Радіо Свобода.

Колишній кандидат на виборах президента Білорусі в 2020 році Цепкало оголосив акцію "все або нічого". У її рамках мають намір зібрати 11 млн євро, які будуть переведені фізичній особі або групі осіб за арешт Лукашенка.

За словами Цепкала, гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають "злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації і багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.читайте такожОбійтися без сябрів: чи може Лукашенко перекрити постачання палива в Україну

За його словами, у разі арешту Лукашенка гроші будуть перераховані на спеціальний рахунок. Він також висловив сподівання, що в правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною бід білорусів.

Також повідомляється, що за два дні гроші на арешт Лукашенка пожертвували 225 осіб. Загальна сума перевищила 126 тисяч євро.

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