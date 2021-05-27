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Опозиція Білорусі пропонує за "голову" Лукашенка кругленьку суму

27 травня 2021, 18:39

Гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають "злочинця №1".

Лукашенко
За арешт Лукашенка запропонували винагороду / Reuters

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро винагороди за арешт Олександра Лукашенка. За два дні вже зібрали 126 000 євро, пише білоруське Радіо Свобода.

Колишній кандидат на виборах президента Білорусі в 2020 році Цепкало оголосив акцію "все або нічого". У її рамках мають намір зібрати 11 млн євро, які будуть переведені фізичній особі або групі осіб за арешт Лукашенка.

За словами Цепкала, гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають "злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації і багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.читайте такожОбійтися без сябрів: чи може Лукашенко перекрити постачання палива в Україну

За його словами, у разі арешту Лукашенка гроші будуть перераховані на спеціальний рахунок. Він також висловив сподівання, що в правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною бід білорусів.

Також повідомляється, що за два дні гроші на арешт Лукашенка пожертвували 225 осіб. Загальна сума перевищила 126 тисяч євро.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:

  • Літак компанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса, проте змушений був приземлитися в Мінську після того, як в Білорусі попередили про те, що влада отримала лист про "бомбу на борту". Вибухових пристроїв у літаку не виявили.
  • Цим рейсом летів Роман Протасевич - засновник Опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, що висвітлював події, пов'язані з протестами в Білорусі. Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
  • У Великобританії допускають, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком в Мінську. В ході парламентських дискусій британці обговорили можливість введення санкцій не тільки проти СП-2, але і щодо газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь.

Олександр Лукашенко новини Білорусі
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