Ображав латвійців і порушував карантин: дипломат РФ потрапив у скандал у Латвії

Російський дипломат Ушаков у Ризі ображав місцевих жителів / Delfi.lv

Військовий аташе Руслан Ушаков став фігурантом скандалу у Ризі. В одному з районів столиці Латвії росіянин вирішив влаштувати пікнік, в якому взяли участь понад 10 осіб, що порушує правила карантину у вигляді заборони на масові збори. Сусіди поскаржилися на гучну музику і викликали поліцію. Правоохоронці не змогли вирішити ситуацію, а Ушаков показав латвійцям середній палець. На інцидент вже відреагували в латвійському МЗС і висловили свій протест.

Як повідомляє латвійське видання Delfi, інцидент трапився наприкінці березня. На Ушакова і його компанію поскаржилися жителі району Кенгарагс у Ризі. На вечірці у росіянина були присутні більше 10 осіб, серед яких і його родичі. Сусіди повідомили поліції про гучну музику на заході. Поліцейським врегулювати проблему не вдалося - Ушакова не затримали. Ушаков показував середній палець латвійцям.

Військовий аташе РФ Руслан Ушаков / Delfi.lv

Місцевим жителям говорили, що товариші Ушакова не порушивали карантинних обмежень, проте люди казали, що частина гостей сховалася в будинку, тоді як поліція житло не перевіряла.

Зі скаргами на вечірку у Ушакова двічі скаржилися поліції. Після того як захід завершився, гості поїхали на транспортних засобах з дипломатичними номерами.

Сусіди поскаржилися до поліції на Ушакова і його компанію через гучну музику / Delfi.lv

Сусіди поскаржилися до поліції на Ушакова і його компанію через гучну музику / Delfi.lv

У МЗС Латвії засудили дії російського дипломата і згадали про Віденську конвенцію.

"Віденська конвенція надає певні привілеї, але будь-якому представнику дипломатичної служби варто поводитися шанобливо і дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином треба ставитися до представників правоохоронних органів, які виконують професійні обов'язки", - заявили в латвійському зовнішньополітичному відомстві.

Також у МЗС підкреслили, що тимчасовий уповноважений посольства Росії у Латвії Володимир Васильєв з розумінням поставився до позиції Риги і пообіцяв розібратися.

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