Оскорблял латвийцев и нарушал карантин: дипломат РФ попал в скандал в Латвии

На военного атташе РФ Руслана Ушакова и его компанию дважды вызывали полицию.
Военный атташе Руслан Ушаков стал фигурантом скандала в Риге. В одном из районов столицы Латвии россиянин решил устроить пикник, в котором приняли участие более 10 человек, что нарушает правила карантина в виде запрета на массовые собрания. Соседи пожаловались на громкую музыку и вызвали полицию. Правоохранители не смогли разрешить ситуацию, а Ушаков показал латвийцам средний палец. На инцидент уже отреагировали в латвийском МИД и выразили свой протест.
Как сообщает латвийское издание Delfi, инцидент случился в конце марта. На Ушакова и его компанию пожаловались жители района Кенгарагс в Риге. На вечеринке у россиянина присутствовали более 10 человек, среди которых и его родственники. Соседи сообщили полиции о громкой музыке на мероприятии. Полицейским урегулировать проблему не удалось – Ушакова не задержали. Ушаков показывал средний палец латвийцам.
Местным жителям говорили, что товарищи Ушакова не нарушили карантинных ограничений, однако люди говорили, что часть гостей спряталась в доме, тогда как полиция жилище не проверяла.
С жалобами на вечеринку у Ушакова дважды жаловались полиции. После того как мероприятие завершилось, гости уехали на транспортных средствах с дипломатическими номерами.
В МИД Латвии осудили действия российского дипломата и вспомнили о Венской конвенции.
"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, но любому представителю дипломатической службы стоит вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом надо относиться к представителям правоохранительных органов, которые выполняют профессиональные обязанности", - заявили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.
Также в МИД подчеркнули, что временный уполномоченный посольства России в Латвии Владимир Васильев с пониманием отнесся к позиции Риги и пообещал разобраться.
Скандал с сотрудниками российского МИД
- В марте полиция Страсбурга раскрыла крупную преступную схему по продаже краденных элитных велосипедов. В причастности к преступлению подозревают сотрудника дипломатического ведомства в РФ, которые уехал в Москву.
- Российские дипломаты отрицают данную информацию. Они утверждают, что сотрудника задерживали по данному делу еще в феврале. Однако подозреваемому не было предъявлено обвинений, после чего он отправился домой.