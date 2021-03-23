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Работник консульства РФ в Страсбурге сбывал краденые велосипеды – СМИ

23 марта 2021, 18:48
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Краденый велосипед бывшего заммэра Страсбурга продавали прямо у входа в здание российского консульства.

Генконсульство РФ Страсбург
В Генконсульстве РФ в Страсбурге опровергают причастность сотрудника к схеме по продаже краденых велосипедов / МИД России

Полиция Страсбурга раскрыла масштабную схему по краже элитных велосипедов, к которой причастным называют сотрудника Генерального консульства России. Указывается, что человек, который работает водителем в дипломатическом ведомстве, связан со схемой по краже более 300 велосипедов общей стоимостью около 100 тысяч евро. На след злоумышленника удалось выйти после того, как о похищении велосипеда сообщил бывший заместитель мэра Страсбурга, сообщает издание France Bleu.

В публикации издания говорится о том, что правоохранителям Страсбурга удалось раскрыть схему по продаже ворованных велосипедам, одним из фигурантов которой является сотрудник российского дипломатического ведомства.

"Сотрудник российского консульства в Страсбурге подозревается в сбыте краденых велосипедов", - отмечено в статье.

В частности, речь идет о том, что 40-летний гражданин РФ, работающий водителем в генконсульстве России в Страсбурге, был задержан еще в феврале, однако его отпустили. Полиция намеревалась вызвать его на допрос, однако российские дипломаты заявили, что их сотрудник уехал в РФ из-за ухудшения состояния здоровья.

Указывается, что его подозревают в участии в схеме по похищению 300 велосипедов, стоимость которых оценивается на сумму около 100 тысяч евро. Россиянина объявили в розыск.

Примечательно, что правоохранители вышли на след конкретно гражданина России после того, как бывший заместитель мэра Страсбурга заявил о краже своего велосипеда у здания Совета Европы. Позже он нашел объявление о продаже своего транспортного средства, причем за сумму в два раза дешевле цены велосипеда, и заявил в полицию.

Полицейские провели целую специальную операцию – они притворились покупателями и отправились на встречу с продавцом. Встреча была назначена перед входом в генконсульство РФ в Страсбурге.

Кроме того, россиянин предъявил документ о легальности велосипеда, подкрепленный печатью российского консульства.

Позиция Консульства РФ в Страсбурге

В Генеральном консульстве России в Страсбурге заявили, что сотрудник дипломатического ведомства был задержан французской полицией во время продажи велосипеда в феврале. Однако никаких обвинений ему предъявлено не было. Позже он уехал домой. Полиция его отъезду не препятствовала. Россияне утверждают, что его причастность к схеме по краже и продаже велосипедов не доказана.

"Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята. В СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными", - сказали в ведомстве в комментарии РБК.

Кража велосипедов в Страсбурге

  • Страсбург – главный во Франции и четвертый в Европе город по развитию велосипедной инфраструктуры. Средство передвижения очень популярно в Эльзасе.
  • Каждый год в Страсбурге крадут воруют около 5 тысяч велосипедов. В связи с этим с 1 января 2021 года продавцы транспортных средств должны наносить уникальный номер при продаже велосипеда.
  • Однако правило присвоения номера бывшим в употреблении велосипедам вступит в силу только с 1 июля 2021 года.

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