Папа Римський зробив дивну заяву і звинуватив диявола через пандемію

Папа Римський провів службу на честь Вербної неділі практично без парафіян.
Папа Римський Франциск заявив, що диявол використовує пандемію для того, щоб сіяти хаос. Таку заяву він зробив під час традиційного звернення після меси у Вербну неділю.
Як пише Reuters, у святковій недільній месі взяли участь понтифік, близько 30 кардиналів і приблизно 120 віруючих, як того вимагають карантинні обмеження.
"Минулого року ми були шоковані. Цього року ми відчуваємо більший тиск, і економічна криза стала важкою. Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад", — сказав Франциск.
Він також додав, що пандемія принесла фізичні, психологічні та духовні страждання людям.
читайте такожПапа Римський передрік людству нову катастрофу
Зазначимо, напередодні прем'єрміністр Денис Шмигаль приїхав до Ватикану на аудієнцію до Папи Римського Франциска, з яким він обговорив кризу системи охорони здоров'я в Україні, а також недавні порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Зустріч Франциска І Шмигаля тривала півгодини.
Як повідомили в пресслужбі Кабміну, Шмигаль передав Франциску запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.
Крім того, українська делегація та представники Ватикану обговорили актуальні питання про життя та діяльність Католицької Церкви в Україні.
Як раніше повідомляв Главред:
- Папа Римський Франциск закликав до прийняття законів про громадянські союзи для одностатевих пар. На думку понтифіка, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації повинні бути "захищені законом".
- Папа Римський Франциск назвав задоволення від їжі і насолоду від сексу "божественними". Франциск вважає, що хороша їжа допомагає поліпшити здоров'я людини, а інтимна близькість - "робить любов красивою, і гарантує збереження людського роду".
- Папа римський Франциск закликав усіх віруючих любити один одного, а також обмежити себе в деяких речах під час Великого посту. Окремо він виділив той факт, що люди почали занадто часто ображати один одного: "Люди ображають один одного частіше, ніж вітають".