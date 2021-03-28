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Папа Римський зробив дивну заяву і звинуватив диявола через пандемію

28 березня 2021, 18:37
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Папа Римський провів службу на честь Вербної неділі практично без парафіян.

папа римський
Папа Римський заявив, що COVID використовує диявол / Reuters

Папа Римський Франциск заявив, що диявол використовує пандемію для того, щоб сіяти хаос. Таку заяву він зробив під час традиційного звернення після меси у Вербну неділю.

Як пише Reuters, у святковій недільній месі взяли участь понтифік, близько 30 кардиналів і приблизно 120 віруючих, як того вимагають карантинні обмеження.

"Минулого року ми були шоковані. Цього року ми відчуваємо більший тиск, і економічна криза стала важкою. Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад", — сказав Франциск.

Він також додав, що пандемія принесла фізичні, психологічні та духовні страждання людям.

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Зазначимо, напередодні прем'єрміністр Денис Шмигаль приїхав до Ватикану на аудієнцію до Папи Римського Франциска, з яким він обговорив кризу системи охорони здоров'я в Україні, а також недавні порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Зустріч Франциска І Шмигаля тривала півгодини.

Як повідомили в пресслужбі Кабміну, Шмигаль передав Франциску запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Крім того, українська делегація та представники Ватикану обговорили актуальні питання про життя та діяльність Католицької Церкви в Україні.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Папа Римський Франциск закликав до прийняття законів про громадянські союзи для одностатевих пар. На думку понтифіка, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації повинні бути "захищені законом".
  • Папа Римський Франциск назвав задоволення від їжі і насолоду від сексу "божественними". Франциск вважає, що хороша їжа допомагає поліпшити здоров'я людини, а інтимна близькість - "робить любов красивою, і гарантує збереження людського роду".
  • Папа римський Франциск закликав усіх віруючих любити один одного, а також обмежити себе в деяких речах під час Великого посту. Окремо він виділив той факт, що люди почали занадто часто ображати один одного: "Люди ображають один одного частіше, ніж вітають".

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