УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Папа Римский сделал странное заявление и обвинил дьявола из-за пандемии

28 марта 2021, 18:37
Прослушать новость
Остановить

Папа римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан.

Папа Римский
Папа Римский заявил, что COVID использует дьявол / Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что дьявол использует пандемию для того, чтоб сеять хаос. Такое заявление он сделал во время традиционного обращения после мессы в Вербное воскресенье.

Как пишет Reuters, в праздничной воскресной мессе приняли участие понтифик, около 30 кардиналов и примерно 120 верующих, как того требуют карантинные ограничения.

"В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым. Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад", — сказал Франциск.

Он также добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания людям.

Читайте такжеПапа Римский предрек человечеству новую катастрофу

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль приехал в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску, с которым он обсудил кризис системы здравоохранения в Украине, а также недавние нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Встреча Франциска и Шмыгаля продлилась полчаса.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Шмыгаль передал Франциску приглашение президента Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

Кроме того, украинская делегация и представители Ватикана обсудили актуальные вопросы о жизни и деятельности Католической Церкви в Украине.

Как ранее сообщал Главред:

  • Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".
  • Папа Римский Франциск назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными". Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".
  • Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют".

папа римский Франциск пандемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Папа Римский сделал странное заявление и обвинил дьявола из-за пандемии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу На переговорах по Донбассу произошел значительный прорывНа переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу Даст ли Путин Навальному умереть в тюрьмеДаст ли Путин Навальному умереть в тюрьме Экс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и РоссииЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России

Последние новости

09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
Реклама
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
Реклама
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять