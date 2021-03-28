Папа Римский сделал странное заявление и обвинил дьявола из-за пандемии

Папа римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан.
Папа Римский Франциск заявил, что дьявол использует пандемию для того, чтоб сеять хаос. Такое заявление он сделал во время традиционного обращения после мессы в Вербное воскресенье.
Как пишет Reuters, в праздничной воскресной мессе приняли участие понтифик, около 30 кардиналов и примерно 120 верующих, как того требуют карантинные ограничения.
"В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым. Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад", — сказал Франциск.
Он также добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания людям.
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Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль приехал в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску, с которым он обсудил кризис системы здравоохранения в Украине, а также недавние нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Встреча Франциска и Шмыгаля продлилась полчаса.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Шмыгаль передал Франциску приглашение президента Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.
Кроме того, украинская делегация и представители Ватикана обсудили актуальные вопросы о жизни и деятельности Католической Церкви в Украине.
Как ранее сообщал Главред:
- Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".
- Папа Римский Франциск назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными". Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".
- Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют".