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Ватикан против троллинга: Папа Римский призвал любить друг друга в Facebook и Twitter

28 февраля 2020, 14:41

Пришла эпоха прогрессивного католицизма.

Папа Римский приветствует толпу
Папа Римский приветствует толпу / Reuters

Великий Пост у католиков в 2020 году стартовал 26 февраля. В честь этого Папа Римский сделал свое традиционное обращение к верующим. Однако добавил в него современные элементы.

Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют". 

Читайте также"Президент мира": Зеленский похвастался после встречи с папой ФранцискомВ этом частично виноваты социальные сети, в которых многие чувствуют себя всемогущими. Потому Франциск призвал воздержаться от грубых слов в Twitter и Facebook как во время Великого Поста, так и вообще по жизни. "Пришла пора забыть о бесполезных словах, сплетнях, слухах и говорить прежде всего с Богом".

Учитывая, что именно Twitter и Facebook стали основными соцсетями для крайне громких и провокационных споров о религии и политике, Папа Римкий обратил внимание именно на них. 

Великий Пост у католиков завершится 11 апреля. Православный Великий Пост стартует 2 марта и завершится 18 апреля.

Ранее мы рассказывали, о чем президент Украины Владимир Зеленский говорил с Папой Римский.

Папа Римский социальные сети Twitter Facebook
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