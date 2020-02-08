Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана: о чем говорили

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Ватикане, встретился с Государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Во время встречи Зеленский отметил плодотворное сотрудничество, которое удалось развить за 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Святым Престолом. В пресс-службе Офиса президента уточнили, что дата установления дипломатических отношений символически совпадает с сегодняшним визитом Зеленского в Ватикан.

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", – отметил Владимир Зеленский.

Украинский президент, который ранее встретился с Папой Римским Франциском, сообщил, что пригласил Его Святейшество с визитом в Украину. Также Зеленский отметил, что Украина стремится к миру и просит у Ватикана поддержки и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Владимир Зеленский также обратился к Святому Престолу с просьбой помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

Как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с главой украинского государства.