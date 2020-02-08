Зеленский встретился с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных украинцев

Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском / @ZelenskyyUa

В субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Ватикан.

В ходе визита глава государства во время аудиенции встретился с Папой Римским Франциском.

Во время встречи с Папой Римским Зеленский попросил помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский в своем Twitter.

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В планах Зеленского – встреча с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Пола Ричарда Галлахера.

Как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с главой украинского государства.