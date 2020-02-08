  1. Главная
  3. Политика

Зеленский встретился с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных украинцев

8 февраля 2020, 12:30

Президент рассказал о беседе с Папой Римским Франциском.

Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском / @ZelenskyyUa

В субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Ватикан.

В ходе визита глава государства во время аудиенции встретился с Папой Римским Франциском.

Во время встречи с Папой Римским Зеленский попросил помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский в своем Twitter.

Читайте также"Очень большой, массовый": Пристайко рассказал о новом обмене пленными

В планах Зеленского – встреча с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Пола Ричарда Галлахера.

Как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с главой украинского государства.

Папа Римский Франциск Владимир Зеленский Ватикан
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский встретился с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных украинцев». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:56
"Хам": экс-нардеп заткнул рот экономисту в прямом эфире
13:40
Кульбида рассказал, как в Украине меняется лето Видео
13:36
"Амнистия и прощение": Украина готовит на нормандский саммит концепцию по Донбассу Видео
13:20
Евровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине Видео
13:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
13:07
Аналитик раскрыл важные факты о Путине
13:06
"Прибыльная борьба с коррупцией": в Сети оценили дом Рябошапки во Франции за €400 тысяч
13:00
Клубничный блонд - самое модное окрашивание волос 2020 фото Фото
12:41
Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты Видео
12:30
Зеленский встретился с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных украинцев
12:10
Под Кременчугом найдено тело без головы
12:07
Серые украинские заробитчане в Польше: обнародованы пугающие цифры
11:52
"Продала любимого пса": в Сети троллят купившую квартиру за миллион Новосад
11:44
В Тернополе оползень убил людей, опубликовано фото с места трагедии
11:37
"Наизнанку вывернуть всю деятельность НАБУ": Рада попытается уволить Сытника
11:19
Когда Украине грозят погодные неприятности: спасатели назвали даты Видео
11:07
"Менять закон об образовании под венгров": Гончарук похвастался подарком от Сийярто
11:00
Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото Фото
10:58
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
10:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли Видео
10:40
Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования мнение
10:28
Гороскоп на 8 февраля всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
10:26
Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов
10:03
Бойня в Казахстане: в результате погромов и беспорядков погибли 8 человек, десятки пострадавших Видео
09:55
Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис
09:25
От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето
09:04
Почему топ-менеджер страны не может тусить на секс-вечеринках мнение
09:01
"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифры
08:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
08:35
"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей Видео
08:25
Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом
07:57
Смертоносный китайский вирус забрал жизни 724 человек, число заболевших - шокирует
07:31
Выборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков
07:30
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
06:55
Власть Путина - это очень надолго мнение
06:28
Молодой Папа 2 сезон: что было в девятой серии - как закончился сериал Видео
05:32
Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау Видео
05:01
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
04:32
"Год Большого строительства": Гончарук рассказал о грандиозных планах Кабмина
03:58
"Кража века": эксперт предупредил Пушилина об опасности
03:03
Половые фокусы: топ-3 лучших и пикантных игр для секса
02:15
Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020
01:40
"Смешная цифра": эксперт разгромил электронную перепись населения Кабмина
00:52
Точка входа: эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди
00:28
"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕС
00:19
8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника Видео
00:01
Эпидемия рака в Украине: врач-онколог забил тревогу и озвучил шокирующие данные
07 февраля, пятница
23:40
В России продюсер-"путинолюб" написал песню на украинском языке Видео
23:30
Преднамеренный теракт: Канада требует от Ирана огромных компенсаций
23:16
Суд принял решение по оскорблению Зозули фанатами Райо Вальекано
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять