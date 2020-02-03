Эрдоган прибыл в Киев на встречу к Зеленскому: что известно

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / скриншот

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, прибыл с рабочим визитом в Киев. Так, турецкий лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальная встреча глав государства состоялась возле Мариинского дворца, где торжественно заслушали гимны государств.

Отмечается, что на 13:30 запланировано подписание ряда двусторонних документов, а в 13:40 Эрдоган и Зеленский проведут совместный брифинг. Также в 16:00 президенты посетят украинско-турецкий бизнес-форум в Торгово-промышленной палате.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в своем Twitter-аккаунте опубликовал первые фото с турецким лидером.

"Приветствуем Президента Турции @RTErdogan в Украине. Начался официальный визит Главы Турецкой Республики в Украине", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев с официальным визитом.