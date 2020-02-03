Стало известно, зачем Эрдоган едет в Украину

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, посетит Киев с официальным визитом. По словам председателя группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Йылдырыма Тугрула Тюркеша, основной целью поездки станет увеличение торговли между странами.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. Четыре миллиарда долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - цитирует Тюркеша Укринформ.

При этом он указал, что вторая цель поездки – политическая.

"Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - отметил турецкий депутат.

Стоит отметить, что по данным НБУ, баланс внешней торговли Украины за прошлый год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% выше показателя 2018 года.

Как ранее сообщал Главред, в ходе визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет подписано соглашение о предоставлении 50 миллионов долларов.